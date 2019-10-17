النشرة: العثور على جثة في تلال شوكين لرجل خمسيني كانت شبه دفونة بالارض

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​"، بانه تم العثور صباحا على جثة في تلال ​شوكين​ لرجل خمسيني كانت شبه دفونة بالارض، وقد عملت فرقة من اسعاف النبطية على نقلها الى ​مستشفى​ نبيه بري الجامعي في النبطية، كما حضر الى المكان ​القوى الامنية​ وباشرت التحقيق لمعرفة الملابسات.

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