قوى الامن: توقيف شخص أقدم على سرقة فان في منطقة الحازمية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "عند الساعة 14:00 من تاريخ 9/10/2019، ادعى موظف لدى احدى الشركات، أن مجهولاً أقدم على سرقة فان نوع "هيونداي" لون أبيض عائد للشركة وذلك اثناء قيامه بتسليم ​بضائع​ في محلة الحازمية. على الفور، عممت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ مواصفات الفان على جميع دورياتها، وجرى تكليف القوة الخاصة في ​البقاع​ لتكثيف المراقبة على المسالك المحتمل انتقال الفان عليها. وبعد أقل من /3/ ساعات وبنتيجة عمليات المراقبة الميدانية، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصد الفان المسروق في منطقة شعت البقاعية، حيث عملت على نصب كمين محكم نتج عنه توقيف السارق وضبط الفان، وباستجلاء هوية الفاعل تبين انه يدعى: م. ج. (مواليد العام 1981، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة الفان خلال قيام سائقه بتسليم البضاعة، وكان ينوي نقله الى منطقة ​الهرمل​. سلم الفان الى الشركة المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​".

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