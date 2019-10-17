عليا عباس: قدمنا مشروع قانون لمجلس الوزراء لاستبدال اكياس النيلون بأكياس ورق

دعت مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ جميع المواطنين لتقديم الشكاوى الى وزارة الاقتصاد والى الوثوق بعمل الوزارة، مؤكدة ان كل الشكاوى تتابع رغم بعض التأخير بسبب حجم الشكاوى الكبير المقدم، واوضحت ان هناك ​دولار​ في ​المصارف​ ولكن لا تعطي كل الكمية بسب الهلع والطلب على الكميات الكبيرة.

ولفتت عباس في حديث تلفزيوني، الى ان الوزارة تتابع موضوع ​المولدات​ وتسطر مخالفات بحقها، الا ان بعض البلديات لا تتعاون ومنها بلدية ​عرمون​ وغيرها من البلديات.

واعلنت ان الوزراة ارسلت الى ​مجلس الوزراء​ مشروع قانون لاستبدال اكياس النيلون بأكياس ورق، حيث يتم وضع حظر على اكياس النايلون في الفترة الاولى وبعدها يتم المنع.