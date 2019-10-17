عليا عباس: قدمنا مشروع قانون لمجلس الوزراء لاستبدال اكياس النيلون بأكياس ورق

دعت مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس جميع المواطنين لتقديم الشكاوى الى وزارة الاقتصاد والى الوثوق بعمل الوزارة، مؤكدة ان كل الشكاوى تتابع رغم بعض التأخير بسبب حجم الشكاوى الكبير المقدم، واوضحت ان هناك دولار في المصارف ولكن لا تعطي كل الكمية بسب الهلع والطلب على الكميات الكبيرة.
ولفتت عباس في حديث تلفزيوني، الى ان الوزارة تتابع موضوع المولدات وتسطر مخالفات بحقها، الا ان بعض البلديات لا تتعاون ومنها بلدية عرمون وغيرها من البلديات.
واعلنت ان الوزراة ارسلت الى مجلس الوزراء مشروع قانون لاستبدال اكياس النيلون بأكياس ورق، حيث يتم وضع حظر على اكياس النايلون في الفترة الاولى وبعدها يتم المنع.
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