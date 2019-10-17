رئاسة تركيا: عملية "نبع السلام" أفشلت العديد من المؤامرات في آن واحد

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم كالن​، إن عملية "نبع ​السلام​" أفشلت العديد من المؤامرات في آن واحد.

وأوضح كالن، في ​مؤتمر​ صحفي عقده بالعاصمة ​أنقرة​، أن "عملية نبع السلام التي أطلقتها ​تركيا​ لحماية مصالحها الوطنية، أثارت استغراب البعض، في الوقت الذي تعاد تشكيل التوازنات في ​العالم​".

وأضاف أن "عملية نبع السلام ستستمر بلا هوادة حتى تحقيق أهدافها. واعتبر أن "الذين يحاولون تشويه العملية غاضبون ومحبطون لأن بيادقهم في ​سوريا​ فقدت مواقعها". وشدد على أن "التهديدات بفرض العقوبات والإدانات لن تثنينا عن قضيتنا المحقة".