رئاسة تركيا: عملية "نبع السلام" أفشلت العديد من المؤامرات في آن واحد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن عملية "نبع السلام" أفشلت العديد من المؤامرات في آن واحد.
وأوضح كالن، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، أن "عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا لحماية مصالحها الوطنية، أثارت استغراب البعض، في الوقت الذي تعاد تشكيل التوازنات في العالم".
وأضاف أن "عملية نبع السلام ستستمر بلا هوادة حتى تحقيق أهدافها. واعتبر أن "الذين يحاولون تشويه العملية غاضبون ومحبطون لأن بيادقهم في سوريا فقدت مواقعها". وشدد على أن "التهديدات بفرض العقوبات والإدانات لن تثنينا عن قضيتنا المحقة".
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