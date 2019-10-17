إصابة 51 فلسطينيا في نابلس واعتقال 10 آخرين في الخليل

أصيب 51 فلسطينيا بنيران ​الجيش الإسرائيلي​ في منطقة الضاحية وشارع عمان ب​مدينة نابلس​، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف هناك لأداء الطقوس الدينية.

وأفادت جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ بأنه من بين 51 مصابا تم تسجيل 3 إصابات بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المطاطي، و34 إصابة اختناق ب​الغاز​، بينهم 4 أطفال رضع، خلال مواجهات مع ​القوات الإسرائيلية​ التي قامت بحراسة 1350 مستوطنا وصلوا بحافلات خاصة إلى قبر يوسف قرب مخيم بلاطة في شرق نابلس.

كذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين في ​الضفة الغربية​ بحجة العثور على سلاح من طراز "كارلو" في بيت عوا غرب ​مدينة الخليل​.

