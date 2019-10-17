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إصابة 51 فلسطينيا في نابلس واعتقال 10 آخرين في الخليل

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أصيب 51 فلسطينيا بنيران ​الجيش الإسرائيلي​ في منطقة الضاحية وشارع عمان ب​مدينة نابلس​، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف هناك لأداء الطقوس الدينية.

وأفادت جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ بأنه من بين 51 مصابا تم تسجيل 3 إصابات بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المطاطي، و34 إصابة اختناق ب​الغاز​، بينهم 4 أطفال رضع، خلال مواجهات مع ​القوات الإسرائيلية​ التي قامت بحراسة 1350 مستوطنا وصلوا بحافلات خاصة إلى قبر يوسف قرب مخيم بلاطة في شرق نابلس.

كذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين في ​الضفة الغربية​ بحجة العثور على سلاح من طراز "كارلو" في بيت عوا غرب ​مدينة الخليل​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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