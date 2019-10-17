إصابة 51 فلسطينيا في نابلس واعتقال 10 آخرين في الخليل

أصيب 51 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة الضاحية وشارع عمان بمدينة نابلس، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف هناك لأداء الطقوس الدينية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه من بين 51 مصابا تم تسجيل 3 إصابات بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المطاطي، و34 إصابة اختناق بالغاز، بينهم 4 أطفال رضع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي قامت بحراسة 1350 مستوطنا وصلوا بحافلات خاصة إلى قبر يوسف قرب مخيم بلاطة في شرق نابلس.
كذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين في الضفة الغربية بحجة العثور على سلاح من طراز "كارلو" في بيت عوا غرب مدينة الخليل.
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