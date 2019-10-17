لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ الديمقراطية ​نانسي بيلوسي​ بحاجة ماسة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل في جزئها العلوي (الرأس)، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة. كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تام في ​البيت الأبيض​. شيء محزن النظر لهذا الأمر. صلوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب منتقدًا بيلوسي: صلوا لأجلها فهي مريضة جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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