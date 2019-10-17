المرصد السوري: نزوح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء الهجوم التركي

نزح أكثر من 300 ألف مدني في ​شمال شرق سوريا​ منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة الى منطقتي كوباني في حلب ومنطقة تل أبيض في الرقة في شمال البلاد.