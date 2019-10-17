شكرا لقرائتكم خبر عن نص تعديل قانون الضريبة على الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويتضمن القانون المواد الآتية

المادة الأولى

يضاف بند برقم 13 إلى المادة "50" من قانون الضريبة المادة الأولى على الدخل المشار إليه نصه الآتى

الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة، فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها إلى البنوك.

Advertisements

المادة الثانية

يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى المادة السابقة والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى لجنة الخطة الجلسات الماضية.