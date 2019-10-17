الناصرة: اعتقال مشتبهين بإطلاق النار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين (25 و27 عاما) من الناصرة فجر اليوم، الخميس، بشبهة التورط في جريمة إطلاق النار على منزل في حي شنلر، الليلة الماضية.

وفي هذا السياق، أصيب شخصان، في الخمسينيات من عمريهما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار عليهما، في منزلهما بحي شنلر.

ووفقا لمصادر طبية، نقل المصابان إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وأعلنت لاحقا عن اعتقال مشتبهين، ولم تكشف خلفيتها بعد.