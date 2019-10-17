شفاعمرو: إصابة شابين في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان (20 عاما) بجروح بعد تعرضهما للطعن خلال شجار في مدينة شفاعمرو، الليلة الماضية.

وجاء في التفاصيل أنه جرى نقل مصابين، إثر تعرضهما لجريمة طعن بآلة حادة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

واستدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. ولم يبلغ عن خلفية الشجار واعتقال مشتبهين.

وفي هذا السياق، يعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء العنف والجريمة، في الوقت الذي تتواطأ فيه الشرطة في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

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وأمام أعمال العنف والجريمة المتواصلة، تستمر السلطات بالتحريض على المجتمع العربي، وللتهرب من المسؤولية تحمل الضحية مسؤولية ما تزعم أن ارتفاع معدلات العنف والجريمة يعود أيضا لعدم استعداد المجتمع العربي للتعاون مع الشرطة في مكافحة الجرائم، للتغطية على تقصيرها في عملها.

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم بلغ 75 قتيلا، إلى جانب مئات المصابين والأرامل واليتامى.