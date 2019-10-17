شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة بمحافظة الحسكة والان مع التفاصيل
أعلنت سوريا، الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة بمحافظة الحسكة شمالي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم إسقاط "الطائرة المسيرة في قرية مجيبرة زركان، بريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت، الخميس الماضي، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للجيش التركي كانت تحوم فوق سماء قرية قصر ديب التابع لمنطقة ديرك.
وأكدت وكالة أنباء "هاوار" الكردية أن "الطائرة سقطت في الجانب التركي".
وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري منذ الأربعاء الماضي على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.
وقوبل الهجوم بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت عدد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.
وأسفر العدوان التركي على الشمال السوري، الأسبوع الماضي، عن فرار 785 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المعتقلين في مخيم عين عيسى.
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