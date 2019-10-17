شكرا لقرائتكم خبر عن توم ملونيكسي: يتعين معاقبة تركيا على غزو سوريا والان مع التفاصيل

أكد عضو الكونجرس الأمريكي توم ملونيكسي، الأربعاء، ضرورة معاقبة الولايات المتحدة لتركيا بقوة على عدوانها على سوريا.

وقال ملونيسكي خلال جلسة الاستماع لمجموعة دراسة سوريا لتقديم اقتراحات للحكومة الأمريكية حول سوريا إنه قلق لتخلي الأتراك عن الاعتماد على أمريكا، والتدخل بأنفسهم مستفيدين من التواجد الإيراني في سوريا.

وأضاف ملونيسكى أن تركيا أخلت بالنظام العالمي حينما تدخلت عسكريا في سوريا ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية، مؤكدا أن الكونجرس متردد في الموافقة على إرسال مزيد من القوات لتركيا.

وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري الذي بدأته الأربعاء الماضي على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

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وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع معتبرين إياه انتهاكا للسيادة السورية، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وبعد نحو أسبوع على العدوان، تتزايد الضغوط على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان "عسكريا" بعدما انضمت كندا إلى 9 دول أوربية فرضت حظرا على تصدير الأسلحة إلى أنقرة.

وأشار ملونيسكى إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تسأل نفسها هل لا يزال الشرق الأوسط محور اهتمامنا؟ أم يجب تركه إلى روسيا؟

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا ردود أفعال منتقدة، واصفة تلك الخطوة بأنها "هدية للتنظيم الإرهابي وطعنة لحلفاء واشنطن وإفساح للمجال أمام روسيا وإيران وتركيا".