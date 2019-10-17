شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 79 عملية جراحية لمرضى العيون في المكلا بحضرموت والان مع التفاصيل

ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له،أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية عددا من العمليات الجراحية لمرضى العيون في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأجرى المركز 79 عملية تخصصية منها 73 عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و 6 عمليات جراحية آخرى.

و استفاد من العمليات الجراحية التي قام بها مركز الملك سلمات للإغاثة والأعمال الإنسانية 32 من النساء و 47 من الرجال.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن الماء الأبيض (الساد) هو من أول مسببات العمى في الدول النامية ، بالرغم من سهولة العلاج.