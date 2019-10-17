مقترح لبناني.. 6 دولارات على مكالمات واتساب

قرّر مجلس الوزراء اللبناني اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت تقول فيه أرقام شركتي الخلوي إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 في المئة، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18 في المئة نتيجة المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة.
ونظراً إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على هذا الاقتراح مجتمعاً، فهذا يعني أنّ الكرة باتت في ملعب مجلس النواب. فهل يصوّت النواب تأييداً لفرض رسوم على "واتساب"؟
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