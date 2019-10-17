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مقترح لبناني.. 6 دولارات على مكالمات واتساب

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قرّر مجلس الوزراء اللبناني اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.
ذلك يعني أنه في حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت، ومنها "واتساب"، سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً.

ويأتي هذا الاقتراح في وقت تقول فيه أرقام شركتي الخلوي إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 في المئة، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18 في المئة نتيجة المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة.


ونظراً إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على هذا الاقتراح مجتمعاً، فهذا يعني أنّ الكرة باتت في ملعب مجلس النواب. فهل يصوّت النواب تأييداً لفرض رسوم على "واتساب"؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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