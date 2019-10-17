الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل لـ25 مليون دينار للموظفين

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن اطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "قرر اطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف"، مبينا ان "ذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف".

واضاف انه "تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لأكثر من ٦٧٠٠ موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد"، مشيرا الى ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر في عام 2016 بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.