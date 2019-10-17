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مصر ترحب بالعقوبات الأمريكية على تركيا للتراجع عن العدوان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الخميس 2019/10/17 09:11 ص بتوقيت أبوظبي

العدوان التركي على مدينة رأس العين السورية - رويترز

أكدت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، أن القاهرة تتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية.

وقالت، في بيان، إن الهجوم التركي ينتهك قواعد القانون الدولي، وتمخض عنه تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني بفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وأشارت الخارجية المصرية إلى التأثيرات بالغة السلبية لهذا العدوان على مسار عملية التسوية السياسية في سوريا.

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وأضافت أن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي من موقف واضح إنما يؤكد رفض وإدانة تلك الاعتداءات التركية.

وفي السياق نفسه، أعربت مصر عن ارتياحها وترحيبها بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض للاعتداءات التركية المتواصلة على سوريا، وفرض عقوبات أولية على النظام التركي، وذلك في سبيل دفع تركيا للتراجع عن سياساتها العدوانية.

وشددت على أن اتخاذ مثل هذه المواقف الواضحة والإجراءات العملية إنما يبرهن على وقوف ترامب بحزم لنصرة مبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وهو ما يجب أن تتسق معه كافة أطراف المجتمع الدولي.

والأسبوع الماضي، بدأت تركيا هجوما عسكريا شمال شرقي سوريا، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي "عدوانا سافرا وانتهاكا لسيادة دولة"، ووصفته جامعة الدولة العربية بـ"الغزو"، ودعت إلى ضرورة تحرك أممي بإيقافه.

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