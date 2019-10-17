وزارة الخارجية الأمريكية: الصين تحتجز مواطنين أمريكيين اثنين

الخميس 17 أكتوبر 2019

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن مواطنين أمريكيين أوقفا في إقليم بشرق الصين، بدون أن تحدد سبب اعتقالهما.



وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية: "نحن على علم بتوقيف مواطنين أمريكيين اثنين في جيانغسو(الصين) وباتهامات وجهتها إليهما سلطت الإقليم".

ولم توضح الوزارة هذه الاتهامات، ولم تذكر سوى اسم أحدهما وهو امرأة تدعى أليسا بيترسن، مؤكدة أنها تتلقى مساعدة قنصلية.

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وبيترسن، هي مديرة شركة تحمل اسم "تشاينا هورايزونز" (آفاق الصين)، وتوظف معلمين لتدريس اللغة الإنجليزية في الصين، كما ذكر الموقع الإلكتروني لهذه الشركة المتمركزة في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان، وضع في 12 أكتوبر (تشرين الأول) على صفحتها على فيس بوك، أن بيترسن ومالك الشركة جاكوب هارلان موقوفان "منذ 13 يوماً وقد يبقيان كذلك لأشهر إن لم يكن لسنوات". وأكدت أنهما "يواجهان اتهامات كاذبة".

وفتحت عائلتاهما صفحتي دعم لهما على الإنترنت.

وذكر موقع دعم بيترسن، أن الشابة التي اعتقلت في 27 سبتمبر(أيلول) متهمة بمساعدة "أشخاص على عبور الحدود بطريقة غير مشروعة"، موضحة أنها محتجزة في سجن في مدينة جينغجيانغ في أقليم جيانغسو.

أما موقع دعم جاكوب هارلان الأب لخمسة أولاد، فيوضح أنه اعتقل في 28 سبتمبر(أيلول) نع ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات في ويفانغ في شاندونغ (شرق)، مشيراً إلى أنه تمت إعادة الطفلة إلى الولايات المتحدة بعد ذلك.