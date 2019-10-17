حادث تصادم يسفر عن مقتل 21 شخصاً بالسودان

الخميس 17 أكتوبر 2019

حادث تصادم يسفر عن مقتل 21 شخصا بالسودان

متابعات_الخليج 365

قالت مسؤولة في قطاع الصحة بولاية شمال كردفان السودانية، إن 21 شخصاً قُتلوا الأربعاء، في حادث تصادم بين حافلة ركاب كبيرة وأخرى صغيرة.



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وقالت المدير العام لوزارة الصحة بالولاية أمل خليل، لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن 29 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح في الحادث، ونُقلوا إلى المستشفى.

يشار إلى أن حوادث المرور شائعة في السودان لسوء حالة الطرق، وقلة الامتثال لقوانين المرور.

وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل أكثر من 10 ألاف شخص في العام الماضي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.