السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل هامبورج- د ب أ
أعادت السلطات الألمانية فتح مطار هامبورج أمس الأربعاء بعد إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية "بنجاح"، بعد ساعات من العثور عليها.
جاء ذلك حسبما أعلنت سلطات المطار عبر تويتر. وأضافت : "باستطاعة جميع الرحلات المنتظرة أن تقلع وتهبط من الآن (الساعة 2050 بتوقيت جرينتش)".
وأكدت الشرطة أنه تم إبطال مفعول القنبلة ( 450 كيلوجراما) من قبل خبراء المفرقات في هامبورج شينلسن في ضواحي المدينة الواقعة شمالي ألمانيا.
وتم إخلاء المنازل الواقعة في محيط دائرة نصف قطرها 300 متر من القنبلة.
وأثناء إبطال مفعول القنبلة ، تم إغلاق الطريق السريع (إيه 7) القريب وكذلك المجال الجوي فوق هامبورج ، مما يعني أنه لا توجد طائرات قادرة على الهبوط أو الإقلاع.
يشار إلى أن عمليات الإخلاء المماثلة لذلك تعد شائعة نسبيًا في ألمانيا ، حيث تشكل الذخائر غير المنفجرة إرثًا للقصف العنيف الذي قامت به طائرات التحالف للمدن والبلدات خلال الحرب العالمية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح مطار هامبورج الألماني بعد إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.