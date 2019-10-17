اليابان تؤجل عرضا للاحتفال بتنصيب الإمبراطور الجديد بسبب الإعصار هاجيبيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم اليابان تأجيل عرض في العاصمة طوكيو للاحتفال بتنصيب الإمبراطور الجديد ، ناروهيتو، من أجل تركيز الجهود على التعافي من آثار الإعصار هاجيبيس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وسائل إعلام رسمية يابانية اليوم الخميس أن العرض الذي كان مقررا أن ينطلق يوم 22 أكتوبر الجاري، سيتم تأجيله إلى 10 نوفمبر المقبل.

وأودى الإعصار هاجيبيس بحياة 74 شخصا، فضلا عن إصابة 224 آخرين وبقاء 11 شخصا في عداد المفقودين، بحسب هيئة الإذاعة الوطنية.

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وتسبب الإعصار في هطول كم قياسي من الأمطار في أنحاء واسعة من البلاد يوم السبت، مما أسفر عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت الحكومة إن 52 من ضفاف الأنهار قد انهارت، وتسبب الإعصار في 170 انهيارا أرضيا وطينيا في 19 مقاطعة، وتسبب الكثير من هذه الانهيارات في غلق الطرق.

وغمرت مياه الفيضانات أكثر من 14 ألف منزل تضرر 1100 منزل منها بشدة، وفقا لهيئة الإذاعة.

ولا يزال نحو 4400 شخص يقيمون في 188 مركزا للإيواء المؤقت بعد الإعصار، بحسب الحكومة.