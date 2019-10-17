مقدمة ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى خمسة قتلى مانيلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 3ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب الفلبين ليل الأربعاء/الخميس إلى خمسة قتلى، كما تسبب في انهيارات أرضية وحريق في مركز تجاري، حسبما أفادت السلطات.

وضرب الزلزال القوي نورث كوتاباتو وأقاليم مجاورة عندما وقع حوالى الساعة 0730 مساء بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش) ، حسبما أفاد معهد الفلبين لرصد البراكين والزلازل.

وفي الخامسة من صباح الخميس، ضرب زلزال آخر بقوة 3ر5 درجة إقليم دافاو أورينتال، وأكد المعهد أن ذلك الزلزال ليس من توابع الزلزال الأول لكنه لم يتسبب في أضرار حتى الآن.