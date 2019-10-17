«بدأت المعركة» .. الجيش السوري يقصف القوات التركية بالمدفعية وسقوط «قتيل» وإصابة 8 أخرين

الموجز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القصف من جهة مدينة منبج السورية، الذي أودى بحياة جندي تركي جاء من قبل الجيش السوري.

وقال أردوغان للصحفيين بعد زيارته لأذربيجان، تعليقا على مقتل الجندي، إن "ذلك نتيجة قصف مدفعية النظام (السوري).

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وكان هناك قصف مكثف ردا على ذلك. وجعلنا النظام يدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك".

يذكر أن جنديا تركيا قتل وأصيب 8 آخرون بجروح في وقت جراء القصف المدفعي على القوات التركية، الذي جاء من جهة مدينة منبج بشمال سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن "تحييد" 611 من عناصر الوحدات الكردية منذ بدء عملية "نبع السلام" بشمال سوريا.