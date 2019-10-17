انفجار غضب ترامب بسبب العملية العسكرية للجيش التركي في سوريا

الموجز
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "انفجر غضبا" خلال الاجتماع مع قادة الكونغرس حول الوضع في سوريا والعملية التركية وفقاً لروسيا اليوم .
وأشارت بيلوسي في حديث للصحفيين عقب الاجتماع، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم قطع الاجتماع بعد غضب ترامب.
وعزت رئيسة مجلس النواب غضب ترامب إلى نتائج التصويت في المجلس على قرار دان انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا. وقالت: "أعتقد أن التصويت، وخاصة حجم التصويت، حيث عارض أكثر من ثلثي الجمهوريين ما قام به الرئيس، أثر على الرئيس. وهو صدم بذلك".
وتابعت قائلة: "ولهذا السبب لم نتمكن من مواصلة الاجتماع لأنه فقد التواصل مع الواقع".
من جهته، اتهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب، الديمقراطي ستيني هوير، الرئيس ترامب بأنه "خلق أزمة في الشرق الأوسط".
كما صرح زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر بأنه لم تكن لدى ترامب أي خطة للتصدي لمسلحي "داعش".
وأشار شومر إلى أن ترامب تحدث بشكل مهين مع رئيسة مجلس النواب بيلوسي، ووصفها بـ "السياسية من الدرجة الثالثة".
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