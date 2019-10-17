ذبيان: فوز قيس سعيد برئاسة تونس انتصار للديمقراطية وللقضايا العربية

بارك رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ للرئيس التونسي المنتخب ​قيس سعيد​ فوزه بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي، واعتبر ان وصوله الى سدة الرئاسة من خلال المنافسة الديمقراطية تأكيد على ان الديمقراطية التي دفع شعب تونس ثمنها غاليا هي التي انتصرت، وعليه نتطلع الى تعزيز مسيرة الحريات العامة في تونس، بظل القيادة الجديدة ووفاء وتقديرا لارواح شهاء ثورة الياسمين التي صنعت التغيير الديمقراطي في تونس.

وحيا ذبيان في تصريح له، مواقف الرئيس التونسي لا سيما الالتزام بقضية ​فلسطين​ التي تعتبر القضية الاساس، وعليه نعول ان يكون موقف تونس الرسمي يصب في خانة دعم فلسطين وشعبها لا سيما بظل مؤامرة ​صفقة القرن​.

ولفت رئيس تيار صرخة وطن الى ان مواقف الرئيس التونسي المنتخب على صعيد ​الأزمة السورية​ تشكل علامة فارقة، وهذا ما يعتبر بارقة أمل في موقف عربي مغاير لما هو عليه الوضع الراهن، وعليه ندعو ​الجامعة العربية​ الى التراجع عن موقفها السلبي والوقوف الى جانب ​سوريا​ التي هزمت مشروع ​الارهاب​.