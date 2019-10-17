عراقجي: مصممون على اتخاذ خطوات تالية لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أن بلاده مصممة على اتخاذ خطوات تالية لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.
وأوضح عراقجي أن القرار لن يتغير حتى يتم توفير الظروف المطلوبة، وضمان مصالح إيران الاقتصادية في إطار الاتفاق. وذلك بحسب وكالة "تسنيم". واعتبر عراقجي أن وتيرة التفاعل والتعاون بين إيران والسويد مقبولة ومتزايدة على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.
وجاء ذلك خلال الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين إيران والسويد، التي انعقدت، أمس الأربعاء في طهران، برئاسة عراقجي، ونائبة وزيرة الخارجية السويدية، آنيكا سودير.
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