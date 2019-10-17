عراقجي: مصممون على اتخاذ خطوات تالية لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي

أكد مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ي للشؤون السياسية، ​عباس عراقجي​، أن بلاده مصممة على اتخاذ خطوات تالية لتخفيض التزاماتها ب​الاتفاق النووي​.

وأوضح عراقجي أن القرار لن يتغير حتى يتم توفير الظروف المطلوبة، وضمان مصالح إيران الاقتصادية في إطار الاتفاق. وذلك بحسب وكالة "تسنيم". واعتبر عراقجي أن وتيرة التفاعل والتعاون بين إيران و​السويد​ مقبولة ومتزايدة على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وجاء ذلك خلال الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين إيران والسويد، التي انعقدت، أمس الأربعاء في ​طهران​، برئاسة عراقجي، ونائبة وزيرة الخارجية السويدية، آنيكا سودير.