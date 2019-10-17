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فوز مختارين بالتزكية في عين عطا

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فاز بالتزكية في بلدة ​عين عطا​، المختاران علي ابو سعيد (قومي) وحمزة القاضي (اشتراكي) والاعضاء ايهاب الحاج، رائد خير و​غاندي​ القاضي. وقد ينسحب التفاهم بين "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" و"​الحزب التقدمي الاشتراكي​" على المجلس البلدي، حيث أفضت ​الاتصالات​ الى تفاهم مبدئي بين الحزبين يقضي بتوزيع المقاعد الـ 12 على النحو الاتي: رئيس اشتراكي من اصل 7 للاشتراكي، ونائب رئيس قومي من اصل 5 اعضاء للقومي.

تجدر الاشارة الى ان عين عطا البلدة الوحيدة في ​قضاء راشيا​ التي شملتها ​الانتخابات الفرعية​ .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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