فوز مختارين بالتزكية في عين عطا

فاز بالتزكية في بلدة عين عطا، المختاران علي ابو سعيد (قومي) وحمزة القاضي (اشتراكي) والاعضاء ايهاب الحاج، رائد خير وغاندي القاضي. وقد ينسحب التفاهم بين "الحزب السوري القومي الاجتماعي" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" على المجلس البلدي، حيث أفضت الاتصالات الى تفاهم مبدئي بين الحزبين يقضي بتوزيع المقاعد الـ 12 على النحو الاتي: رئيس اشتراكي من اصل 7 للاشتراكي، ونائب رئيس قومي من اصل 5 اعضاء للقومي.
تجدر الاشارة الى ان عين عطا البلدة الوحيدة في قضاء راشيا التي شملتها الانتخابات الفرعية .
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