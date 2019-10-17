فوز مختارين بالتزكية في عين عطا

فاز بالتزكية في بلدة ​عين عطا​، المختاران علي ابو سعيد (قومي) وحمزة القاضي (اشتراكي) والاعضاء ايهاب الحاج، رائد خير و​غاندي​ القاضي. وقد ينسحب التفاهم بين "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" و"​الحزب التقدمي الاشتراكي​" على المجلس البلدي، حيث أفضت ​الاتصالات​ الى تفاهم مبدئي بين الحزبين يقضي بتوزيع المقاعد الـ 12 على النحو الاتي: رئيس اشتراكي من اصل 7 للاشتراكي، ونائب رئيس قومي من اصل 5 اعضاء للقومي.

تجدر الاشارة الى ان عين عطا البلدة الوحيدة في ​قضاء راشيا​ التي شملتها ​الانتخابات الفرعية​ .