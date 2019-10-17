اقفال باب الترشيحات للانتخابات بالنبطية والنشرة تنشر اسماء المرشحين

أُقفل منتصف ليل الأربعاء - الخميس باب الترشيحات في دوائر ​سراي النبطية​ للانتخابات البلدية والاختيارية في 4 بلدات في ​قضاء النبطية​ وهي بلدات: حاروف، ​زوطر الغربية​، ​عربصاليم​، و​كفرصير​ ، وقد بلغ عدد المرشحين 107 مرشحين كالتالي :

- 19 مرشحا في ​بلدة حاروف​ سيتنافسون على 15 مقعدا في المجلس البلدي

- 23 مرشحا في بلدة عربصاليم سيتنافسون على 15 مقعدا في المجلس البلدي-

- 31 مرشحا في ​بلدة كفرصير​ سيتنافسون على 15 مقعدا في المجلس البلدي

- 25مرشحا في ​بلدة زوطر الغربية​ سيتنافسون على 12 مقعدا في المجلس البلدي

- 8 مرشحين في بلدة كفرصير سيتنافسون على 3 مراكز لمنصب مختار

- مرشح واحد لعضو اختياري في كفرصير لمركز 3 اعضاء

- اما المرشحتان للانتخابات فهما غدير محمد سبيتي ( كفرصير) ورنا محمود عياش ( حاروف).

وفيما يلي الأسماء التي ترشحت:

١- في بلدة كفرصير عن ثلاثة مقاعد إختيارية ترشح 8 وهم:

شريف أحمد بدر الدين، أسامة جابر قميحة، أسد الله خليل ريحان، رائف توفيق سبيتي، يحي حسين سبيتي، عاطف حسين سبيتي، علي عبد الهادي شاهين، إحسان ​حسن مشيمش​.

- لعضوية المجلس الاختياري فقد ترشح عضو واحد هو : ​حسين يوسف​ قميحة.

- اما للمجلس البلدي فقد ترشح عن 15 مقعداً 31 مرشحاً وهم :

منير عبد المجيد قميحة، علي عبد المنعم سبيتي، رشيد محمد سكافي، مصطفى حسين سبيتي، أحمد حسن سويف، حسين علي دغمان، علي محمود سبيتي، أسعد علي ضيا، أيمن علي دندش، غدير محمد سبيتي، حسين علي عيسى، حسن محمد سبيتي، محمود محمد قميحة، حسين محمد قميحة، إبراهيم يوسف قميحة ومحمد أمين جفال، محمد أحمد نعمة، هاشم الشيخ صادق بدر الدين، علي أحمد ريحان، حسن يوسف سبيتي، رائف محمد ضيا، إيهاب لطفي سبيتي، عبدو يوسف دغمان، حسين علي قميحة، إبراهيم محمد سلهب ، فخري حمد بدير ، عيسى محمد عيسى ، حسين عبد اللطيف مشيمش ، خليل موسى ريحان ، جميل محمد سبيتي.



٢- في بلدة زوطر الغربية ترشح 25 مرشحاً عن 12 مقعداً وهم:

حسن أحمد عز الدين، حسن علي صبح، محمد حسن تركية، علي حسين قدوح، حسن عبد الكريم حريبي، سميح أحمد درويش، صلاح الدين مرتضى ياغي، فضل عباس ياغي، علي سميح درويش، خضر حسن نور الدين، علي غسان فقيه، ربيع نعيم أبو زيد، محمود موسى عز الدين، حسين سليم سليم، محمد رشيد نور الدين، غسان محمد ياغي، محمد كمال عز الدين، عبد الكريم علي حسين سليم حريبي، سامي ذياب عليق، علي أحمد درويش، عباس حسان مصطفى، علي مصطفى ياغي، علي عبد الهادي علو، علي أحمد عطوي، عبد المجيد قاسم بو هاشم.

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٣- في بلدة حاروف ترشح عن 15 مقعداً 19 مرشحاً وهم :

يوسف محمود جرادي، محمد فؤاد حرب، حسين علي وهبي، حسن علي كركي، أحمد حسن جرادي، رنا محمود عياش، حسن جودت كركي، جعفر وهيب الشامي، كمال محمد صبرا، قاسم محمد السيد، حسين حسن حرقوص، عبد السلام سلمان بدر الدين، علي أحمد حرب، علي نظام حوماني، محمود عبد الرزاق عياش، أمين عبد الأمير عطوي، حسن عبد الرضا عياش، محمود علي شبيب، علي حمد عياش، محمد رضا عياش .



٤-في بلدة عربصاليم ترشح عن 15 مقعد 23 مرشحاً وهم:

ماهر علي فرحات، يوسف حسن نذر، أحمد علي موسى، حسين سمير حمادي، حسن أحمد يونس، أحمد عبد الرضى نور الدين، حسن أحمد حسن موسى، محمد أمين عبود، محمد حمد سعاده، محمد علي فرحات، حسين محمد يونس، حسين محمد ضاهر، عمران إبراهيم حسن، شادي حسن نضر، أبو الحسن عبد الكريم شمس الدين، ياسر حسن فرحات، أشرف رضوان فرحات، فؤاد أحمد نذر، علي حسين حطاب، أحمد هيثم فرحات، خضر حسن حسن ، علي عبد النبي حيدر ، وسام علي حسن .