دفاع تركيا: تعلن مقتل 673 عنصرا من المسلحين الأكراد خلال عملية "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 673 عنصرا من المسلحين الأكراد خلال عملية "نبع السلام". هذا وبدأت ​تركيا​ الأربعاء الماضي عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، مدعية أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش".

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