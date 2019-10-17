رئيس إقليم كاتالونيا يطالب بوقف للمواجهات بين المحتجين والشرطة

دعا رئيس ​إقليم كاتالونيا​ كويم تورا الى "وقف فوري" للمواجهات العنيفة التي اجتاحت ​برشلونة​ لليلة الثالثة ، معتبرا انها تضر بصورة الحركة الانفصالية. وقال تورا بعد اشتباك المتظاهرين الغاضبين من سجن ​اسبانيا​ تسعة قادة انفصاليين مع شرطة ​مكافحة الشغب​ في العاصمة الكاتالونية :"لن نسمح بحوادث مثل تلك التي نراها في الشوارع. هذا يجب ان يتوقف فورا. لا يوجد هناك سبب أو تبرير لحرق السيارات، ولا لأي نوع آخر من التخريب".



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