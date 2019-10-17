ثلاثة قتلى في زلزال جنوب الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية ان ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب الفلبين.
وتسبب الزلزال في قطع الكهرباء والاتصالات وأحدث شروخا في أبنية في وسط مينداناو.
واشار المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبال الى إن شخصين قتلا وأصيب 18 في انهيار أرضي في بلدة ماجسايساي إقليم دافو ديل سر.
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