أعلنت السلطات ​الفلبين​ية ان ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات عندما ضرب ​زلزال​ بقوة 6.4 درجة جنوب الفلبين. وتسبب الزلزال في قطع ​الكهرباء​ و​الاتصالات​ وأحدث شروخا في أبنية في وسط مينداناو. واشار المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبال الى إن شخصين قتلا وأصيب 18 في انهيار أرضي في‭‭ ‬‬بلدة ماجسايساي إقليم دافو ديل سر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة قتلى في زلزال جنوب الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.