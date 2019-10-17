خارجية مصر رحبت بفرض الإدارة الأميركية عقوبات على تركيا

رحبت وزارة الخارجية المصرية بفرض الإدارة الأميركية عقوبات على تركيا بسبب العدوان على الأراضي السورية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد اعلنت أن الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على القوات الكردية شمال شرق سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
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