خارجية مصر رحبت بفرض الإدارة الأميركية عقوبات على تركيا

رحبت ​وزارة الخارجية المصرية​ بفرض ​الإدارة الأميركية​ ​عقوبات​ على ​تركيا​ بسبب العدوان على ​الأراضي السورية​.

وكانت ​وزارة الخزانة الأميركية​، قد اعلنت أن الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام ​أنقرة​ على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على ​القوات​ الكردية ​شمال شرق سوريا​.

وأوضحت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع و​الطاقة​ ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول ​الولايات المتحدة​ ومن إجراء أي معاملة مالية دولية ب​الدولار​ الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.