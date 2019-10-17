إعادة فتح الطريق في الحمرا

اعيد فتح الطريق امام مبنى ​وزارة الاعلام​ في ​الحمرا​ بعدما عمد بعض الشبان الى قطعها احتجاجا على "الذل والمهانة التي يتعرض لها المواطن اللبناني على جميع الصعد، لا سيّما تدهور الأوضاع المالية في ظل أزمه ​الدولار​ وما نتج عنها من أزمات وقود وطحين ودواء وغيرها"بحسب قولهم.

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