أوبرا الإسكندرية تستضيف الموسيقار يحيى خليل في حفل ساهر نهاية أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تستضيف دار الأوبرا بالإسكندرية الموسيقار يحيى خليل على مسرح سيد درويش، في حفل ساهر نهاية أكتوبر الجاري، ضمن 3 حفلات يفتتح بها موسمه الفني لهذا العام.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال يحيى خليل الخاصة التي تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها "إيقاع الروح، حكاوي القهاوي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة" إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية.

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ويعد الموسيقار يحيي خليل أول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضي، ولقب بعميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط ، وطاف بأعماله معظم دول العالم وشارك في العديد من المهرجانات الدولية.

وقدم "خليل" خلال مشواره الفني أكثر من 5 آلاف حفل في 200 دولة حول العالم، نجح خلالها في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها.

يشار إلى أن الموسيقار يحيى خليل يفتتح موسمه الفني بثلاثة حفلات، يقدم منها حفلين متتاليين في أوبرا القاهرة والإسكندرية في الثامنة مساء أيام الخميس و الجمعة 17 18 أكتوبر الجاري على المسرح الصغير، ويعقبها بحفل ثالث يوم الخميس 31 أكتوبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.​