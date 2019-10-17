السعودية: ارتفاع عدد ضحايا حادث المدينة المنورة إلى 35

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن عدد ضحايا حادث اصطدام حافلة خاصة تنقل بمعدة ثقيلة، ارتفع إلى 35، وإصابة 4 من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، حسب وكالة الأنباءالسعودية "واس".
وتابع المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أن الجهات المختصة تباشر التحقيق فى الحادث.
وكانت الحافلة تقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة منجنسيات آسيوية وعربية واصطدمت بمعدة ثقيلة "شيول"، وذلك فى مركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.
وكان استقبل مستشفى الحمنة ومستشفى وادى الفرع المصابين بقيادة مدير التجمع الصحى بالمحافظة مرزوق بن ضيف الله الشلاحى، كما باشرت فِرق المرور ودوريات أمن الطرق رفع اثار الحادث.
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