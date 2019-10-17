زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة كاراجا بجزيرة مينداناو جنوبى الفلبين. جنوبى الفلبين. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية. عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

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