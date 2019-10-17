اتحاد الأطباء العرب يعلن تضامنه مع لبنان لدعم المناطق المنكوبة

أكدت اتحاد الأطباء العرب تضامنه الكامل مع الجمهورية اللبنانية حكومة وشعباً، بشأن الحرائق التي اجتاحت عدداً من المناطق اللبنانية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد في بيان اليوم، إن الاتحاد يضع كافة إمكانياته الصحية والطبية والإنسانية تحت أمر المسؤولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة الكارثة وإغاثة المنكوبين.بحسب مانقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأشار البيان إلى تكليف الأمين العام المساعد للاتحاد في لبنان الدكتور أحمد البوش بمتابعة الأوضاع على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة واللازمة.