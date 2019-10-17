حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة ويحتمل سقوط أمطار محلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية.
ويحتمل حصول عواصف رعدية في المناطق الداخلية من البلاد، كما يخشى من من حدوث فيضانات في الأودية الشرقية والجنوبية.
درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 19، صفد 26 – 17، طبرية 34 – 20، الناصرة 29 – 18، حيفا 29 – 21، يافا 28 – 22، القدس المحتلة 28 – 17، عسقلان 28 – 21، عين جدي (البحر الميت) 34 – 27، بئر السبع 30 – 19، أم رشرش (إيلات) 35 – 24.
أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع يكون الجو ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.
ويوم السبت يتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، كما يتواصل انخفاض درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي البلاد.
أما الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة دون المعدلات السنوية بقليل، وخاصة في المناطق الجبلية. ويحتمل سقوط أمطار محلية في شمالي ووسط البلاد.
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