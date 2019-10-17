فرانس برس: بنس وبومبيو لن يلتقيا أردوغان اليوم كما كان مقرراً

توجه نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​ أمس الأربعاء إلى ​تركيا​ في محاولة للتوصل الى وقف لإطلاق النار في شمال ​سوريا​.

وأعلن بومبيو للصحافيين على متن طائرته ان "مهمتنا هي رؤية ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وما إذا كنا نستطيع التوسط في ذلك".

وسافر بنس وبومبيو الى تركيا على متن طائرتين مختلفتين، وكان من المقرر أن يعقدا محادثات اليوم الخميس مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، الا أن الأخير أكّد انه لن يلتقيهما.

وأعلن مكتب بنس إن الولايات المتحدة ستسعى لفرض "​عقوبات​ اقتصادية"، الا في حال تم التوصل لوقف فوري لاطلاق النار في شمال سوريا.

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