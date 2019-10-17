قماطي: نعارض موضوع الـTVA اليوم وغداً وبعد غد

لفت وزير الدولة لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ في حديث صحفي إلى انه "هناك عدة أمور معلّقة بحثناها في الاجتماع الذي عقد امس وضَمّ وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزراء "​التيار الوطني الحر​" ووزراء "​حزب الله​"، للمتابعات التفصيلية، وخصوصاً زيارة ​سوريا​، ​الكهرباء​، المقالع والكسّارات و​المحارق​. واتفقنا على تسريع الامور".

وأضاف: "أمّا موضوع الـ tva فقد عُلّق حتى إشعار آخر. نحن نعارضه اليوم وغداً وبعد غد. وعند إعادة طرحه، إذا تعقّدت الأمور، سنلجأ الى التصويت".

