لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي في حديث صحفي إلى انه "هناك عدة أمور معلّقة بحثناها في الاجتماع الذي عقد امس وضَمّ وزير المال علي حسن خليل ووزراء "التيار الوطني الحر" ووزراء "حزب الله"، للمتابعات التفصيلية، وخصوصاً زيارة سوريا، الكهرباء، المقالع والكسّارات والمحارق. واتفقنا على تسريع الامور".
وأضاف: "أمّا موضوع الـ tva فقد عُلّق حتى إشعار آخر. نحن نعارضه اليوم وغداً وبعد غد. وعند إعادة طرحه، إذا تعقّدت الأمور، سنلجأ الى التصويت".
كانت هذه تفاصيل خبر قماطي: نعارض موضوع الـTVA اليوم وغداً وبعد غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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