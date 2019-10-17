مصادر بري للجمهورية: لإقرار سلة الاصلاحات التي اتفق عليها في بعبدا

لفتت مصادر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لـ"الجمهورية" إلى انّ "المسألة ليست مسألة حكومة، ف​الحكومة​ تعمل وتحاول جهداً، واجتماعات اللجان الوزارية تسعى لإيجاد حلول، بل انّ المسألة هي كيف نتفرّغ لإيجاد حلول للأزمة الخانقة التي يعانيها ​لبنان​، وبلغت مستويات شديدة الخطورة ووضعت البلد على مفترق طرق. هذه هي الأولوية، وليس أي أمر آخر. لقد وضعنا خريطة طريق في اجتماع ​بعبدا​، وينبغي سلوكه بإقرار سلة الاصلاحات التي اتفق عليها. أمّا لماذا تأخّروا في ذلك؟ الله أعلم".

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