الجمهورية: سفارات غربية في بيروت تتساءل حول مصير الحكومة

كشف أحد كبار المسؤولين لـ"الجمهورية" انّ "عدداً من السفارات الغربية في ​بيروت​ تطرح منذ مدة تساؤلات واستفسارات حول مصير ​الحكومة​، في ظل الوضع الحكومي المتوتّر وغير المستقر، وانّ بعضها عَبّر لكبار المسؤولين في ​الدولة​ عن مخاوف جدية من هذا الوضع، ونَصح بتجنيب ​لبنان​ الدخول في منعطف سياسي خطير في ذروة الازمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، لأنّ من شأن ذلك أن يصيب لبنان بأضرار جسيمة، ويُفاقم أزماته الى مستويات شديدة الخطورة".

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