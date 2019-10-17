علمت "​الجمهورية​" أنّ نقاشاً جرى بشكل مكثّف في الآونة الاخيرة، بين مستويات رئاسية وسياسية رفيعة في ​الدولة​، وثمّة كلام قاس صدرَ عن أحد الرؤساء حيال ما سمّاه "​سياسة​ التعطيل المتعمّد للحكومة، ومحاولة كسرها من داخلها". وصولاً الى تلويحه بـ"ان استمرّت هذه ​السياسة​، ويبدو أنها ستستمر، فإنّ الجمرة الحكومية ستُلقى في أيدي الجميع، وساعتئذ ليتحمّل كل فريق مسؤوليته".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: أحد الرؤساء هدّد بأنّ الجمرة الحكومية ستُلقى في أيدي الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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