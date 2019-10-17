شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة برلمانية لعرض فيلم الممر بالجامعات والمدارس لخلق روح الالتفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب طارق متولى، بضرورة عرض فيلم الممر بالمدارس والجامعات لخلق حالة التفاف بين الشباب، واستعادة اللحمة الوطنية من جديد، لافتاً إلى أن الفيلم يجسد حالة عظيمة من الانتماء، وتعزيز الشعور بأن الجيش والشعب نسيج واحد فى مواجهة أى عدو.

وبشأن مقترح عرضه بالبرلمان، أكد النائب أنه يؤيد فكرة تكريم أبطال الفيلم بالبرلمان فى إحدى قاعات مجلس النواب، وكذلك كافة المشاركين فى العمل، لما لهم من دور مهم فى الخروج بهذا العمل المتكامل، مثنياً على تكريم الرئيس السيسى لهم.

وكان النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، قد أعلن عن تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالبه بعرض فيلم الممر بإحدى الجلسات العامة للبرلمان، بحضور أبطاله والمشاركين فى العمل وتكريمهم تحت قبة البرلمان، فضلاً عن الأحياء من الأبطال الحقيقيين الذين عاصروا وقائع الفيلم.