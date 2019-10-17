شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يدمر ذخائر ومركبات قوات التحالف في سوريا والان مع التفاصيل

نفذ الجيش الأمريكي، الخميس، ضربة جوية مخططة سلفا في سوريا لتدمير مخزن ذخيرة ومركبات خلفتها القوات لدى انسحابها من شمالي سوريا.

وقال العقيد مايلز كاجينز، الناطق بلسان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بالعراق، إن الضربة نفذتها طائرتان مقاتلتان من طراز F-15e، والتي أطلقت النار على مصنع لافارج للأسمنت (الذي اتخذته القوات موقعا للتمركز بالمنطقة) بعد أن غادرت جميع قوات التحالف المنشأة.

وبدأت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوماً في شمال شرقي سوريا، تسبب وفق المرصد، في مقتل نحو 70 مدنياً و135 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية.

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كما قتل أكثر من 120 عنصراً من الفصائل الموالية لأنقرة، وسط إدانات غالبية دول العالم للعدوان التركي، مطالبة أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر/كانون الأول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، بعد أكثر من 7 سنوات على الأزمة السورية والتدخلات الإقليمية.

ووجد القرار ردود فعل مؤيدة وأخرى رافضة، بالنظر إلى اعتباره تخليا عن الحلفاء الأكراد وإفساح للمجال أمام التدخل التركي.