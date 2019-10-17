رئيس إقليم كتالونيا يطالب بوقف "فوري" لاشتباكات برشلونة

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في إقليم كتالونيا - رويترز

دعا رئيس إقليم كتالونيا كويم تورا، الخميس، إلى "وقف فوري" للمواجهات العنيفة التي اجتاحت برشلونة لليلة الثالثة، الأربعاء، معتبرا أنها تضر بصورة الحركة الانفصالية.

وقال تورا: "لن نسمح بحوادث مثل تلك التي نراها في الشوارع. هذا يجب أن يتوقف فورا. لا يوجد هناك سبب أو تبرير لحرق السيارات، ولا لأي نوع آخر من التخريب".

وأجرى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز محادثات طارئة مع قادة المعارضة، الأربعاء، لبحث الاحتجاجات العنيفة للانفصاليين في كتالونيا.

وخرج المتظاهرون احتجاجا على حكم بسجن 9 قياديين انفصاليين، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.





وتعيد هذه الأحكام التي صدرت الإثنين الماضي إحياء التوترات في الإقليم الغني الواقع شمال شرقي البلاد والمنقسم بين الموالين لمدريد والراغبين في الانفصال عن إسبانيا.

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وأصيب العشرات واعتقل عشرات آخرون خلال ليلتين من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في برشلونة وغيرها من مدن إقليم كتالونيا.





وفي برشلونة مساء الثلاثاء، وجهت الشرطة التهم إلى مئات المتظاهرين المقنعين الذين رشقوا الشرطة وأشعلوا النار في سلال القمامة والصناديق الكرتونية.

والأربعاء، خرج آلاف المحتجين في مسيرة على الطرق السريعة في 5 بلدات كتالونية باتجاه برشلونة.





ويعتزم المحتجون التجمع، الجمعة، والذي دعت النقابات إلى إضراب عام فيه.

وسيلتقي سانشيز مع زعماء المعارضة "لإبلاغهم بتصميم الحكومة على ضمان الأمن بحزم ووحدة".