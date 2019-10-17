شكرا لقرائتكم ضربة أميركية بسوريا لتدمير ذخيرة خلفتها القوات لدى انسحابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد وكالة رويترز للأنباء بأن الجيش الأميركي نفذ ضربة جوية مخططة سلفا في سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات خلفتها القوات لدى انسحابها.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية مقررة سلفا في شمال سوريا، الأربعاء، لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية تم التخلي عنها في الوقت الذي يستعد فيه عسكريون أمريكيون لانسحاب من شمال سوريا.

وقال الكولونيل ميليس كاجينز المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش والمقيم في العراق إن الضربة شاركت فيها مقاتلتان من طراز إف-15 إي قصفتا مصنع لافارج للأسمنت بعد أن غادرته كل قوات التحالف.