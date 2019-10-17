علمت ​صحيفة الشرق الأوسط​، أن ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ مستاء من تصريح أدلى به عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ماريو عون​، أول من أمس، حول ​الحرائق​ في المناطق ​المسيحية​، معتبرا "أن الكلام لا مبرر له ولا يخدم الاستقرار ولا الحوار بين اللبنانيين."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الشرق الاوسط": إستياء "إشتراكي" من تصريح ماريو عون حول الحرائق بالمناطق المسيحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.