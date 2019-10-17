يديعوت أحرونوت: بومبيو يزور اسرائيل اليوم لبحث التطورات في سوريا

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيزور إسرائيل، اليوم ويلتقي برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، لبحث "التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا، إثر الانسحاب الأميركي.
وأوضحت الصحيفة أن بومبيو سيحيط نتانياهو بمحادثاته في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التي اشترك فيها نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أيضا.
وأكدت أن بومبيو سيلتقي نتانياهو، بصحبة السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، جيمس جيفري.
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