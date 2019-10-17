يديعوت أحرونوت: بومبيو يزور اسرائيل اليوم لبحث التطورات في سوريا

ذكرت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" العبرية أن وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، سيزور إسرائيل، اليوم ويلتقي برئيس ​الحكومة الإسرائيلية​، ​بنيامين نتانياهو​، لبحث "التطورات العسكرية الأخيرة في ​سوريا​، إثر الانسحاب الأميركي.

وأوضحت الصحيفة أن بومبيو سيحيط نتانياهو بمحادثاته في أنقرة مع الرئيس التركي، ​رجب طيب إردوغان​، التي اشترك فيها نائب الرئيس الأميركي، ​مايك بنس​، أيضا.

وأكدت أن بومبيو سيلتقي نتانياهو، بصحبة ​السفير الأميركي​ في إسرائيل، ​ديفيد فريدمان​، والمبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، ​جيمس جيفري​.