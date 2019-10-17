وزير الخزانة الأميركية: قد نفرض عقوبات على تركيا بحال عدم انهاء الهجوم على سوريا

أعلن وزير ​الخزانة الأميركية​، ​ستيفن منوشن​، أن ​الولايات المتحدة​ قد تفرض ​عقوبات​ إضافية على ​تركيا​، إذا لم توافق أنقرة على إنهاء هجومها العسكري في شمال سوريا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد هدد تركيا بـ "ضربها ماليا" في حال ارتكبت تجاوزات خلال العملية العسكرية. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، أن ترامب سيمنح ​وزارة الخزانة الأميركية​ صلاحيات واسعة لفرض عقوبات كبيرة على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.

هذا وبدأت تركيا الأربعاء الماضي عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، مدعية أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "​حزب العمال الكردستاني​" وتنشط ضمن "​قوات سوريا الديمقراطية​" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش".