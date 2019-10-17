أوغلو:لعدم توجيه النقد لفلسطين لمشاركتها بالاجتماع الوزاري للجامعة العربية

طالب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بعدم توجيه النقد لفلسطين لمشاركتها في الاجتماع الوزاري للجامعة العربية في القاهرة الذي عقد لمناقشة عملية "نبع السلام" التي تقوم بها بلاده ضد الارهاب شمالي سوريا.
وأوضح أوغلو أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لم يشارك للمرة الأولى في اجتماع وزاري للجامعة العربية. وأضاف أن "بعض الدول العربية تضغط على السلطة الفلسطينية والأردن تحت تأثير الولايات المتحدة وإسرائيل لكي لا ترفع صوتها بخصوص القضية الفلسطينية".
وتساءل عن سبب ردود الفعل الدولية الرافضة لعملية نبع السلام، التي انطلقت شقيقتها "غصن الزيتون" قبلها ضد التنظيم الإرهابي نفسه في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.
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