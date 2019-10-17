أوغلو:لعدم توجيه النقد لفلسطين لمشاركتها بالاجتماع الوزاري للجامعة العربية

طالب وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، بعدم توجيه النقد ل​فلسطين​ لمشاركتها في الاجتماع الوزاري للجامعة العربية في ​القاهرة​ الذي عقد لمناقشة عملية "نبع السلام" التي تقوم بها بلاده ضد ​الارهاب​ شمالي ​سوريا​.

وأوضح أوغلو أن وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​ لم يشارك للمرة الأولى في اجتماع وزاري للجامعة العربية. وأضاف أن "بعض ​الدول العربية​ تضغط على ​السلطة الفلسطينية​ و​الأردن​ تحت تأثير ​الولايات المتحدة​ و​إسرائيل​ لكي لا ترفع صوتها بخصوص ​القضية الفلسطينية​".

وتساءل عن سبب ردود الفعل الدولية الرافضة لعملية نبع السلام، التي انطلقت شقيقتها "غصن الزيتون" قبلها ضد التنظيم الإرهابي نفسه في ​مدينة عفرين​ شمال غربي سوريا.